Publiziert am 22.09.2025

Der visuelle Auftritt ist reduziert, präzise und kraftvoll: weisser Hintergrund, typografisch gesetzte Botschaften in Surprise-Rot, eine klare Sprache. «Der Fokus liegt ganz auf dem Inhalt und auf dem, was der oder die Einzelne bewirkt», betont die Basler Agentur Eyeloveyou in einer Medienmitteilung.











Der Kaufpreis von acht Franken wird in der Kommunikation zur bewussten Entscheidung für Qualität, Teilhabe und Haltung. Mit dem Hashtag #8stutzentscheidung soll der gesellschaftliche Wert des Magazins auch auf den sozialen Kanälen ins Zentrum gesetzt werden.



Auf Plakaten, ePanels, dem Magazincover und auf digitalen Kanälen wird die Leserschaft eingeladen, Verantwortung zu übernehmen für mehr Sichtbarkeit von Betroffenen und für journalistische Vielfalt. Ohne Pathos, ganz selbstverständlich wird die Botschaft transportiert: «Wer dieses Heft kauft, ist Teil der Lösung». (pd/nil)