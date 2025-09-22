Der visuelle Auftritt ist reduziert, präzise und kraftvoll: weisser Hintergrund, typografisch gesetzte Botschaften in Surprise-Rot, eine klare Sprache. «Der Fokus liegt ganz auf dem Inhalt und auf dem, was der oder die Einzelne bewirkt», betont die Basler Agentur Eyeloveyou in einer Medienmitteilung.
Auf Plakaten, ePanels, dem Magazincover und auf digitalen Kanälen wird die Leserschaft eingeladen, Verantwortung zu übernehmen für mehr Sichtbarkeit von Betroffenen und für journalistische Vielfalt. Ohne Pathos, ganz selbstverständlich wird die Botschaft transportiert: «Wer dieses Heft kauft, ist Teil der Lösung». (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Verein Surprise: Nicolas Fux (Leiter Marketing und Kommunikation); verantwortlich bei Eyeloveyou: Rafael Dietschy (Konzeption, Kreation), Alain Fiechter (Animation), Veronica Cartillone (Beratung), TWMedia (Media).