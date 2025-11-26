Publiziert am 26.11.2025

Der Film zeigt den Kontrast zwischen hektischem Büroalltag und entspannender Spa-Atmosphäre und bewirbt die Geschenkgutscheine der Wellnesskette. Im Zentrum steht Model Annika, die zunächst im stressigen Arbeitsumfeld mit Papierstapeln und E-Mail-Flut zu sehen ist. Eine Schneekugel dient als visuelles Übergangselement in die Wellnesswelt des Hürlimann Spa Zürich, wo die Protagonistin entspannt im Becken liegt, heisst es in einer Mitteilung.

Gedreht wurde in Sursee und Zürich mit einer Sony Burano in 8.6K und ukrainischen Vintage-Objektiven. Die Aqua Spa Resorts AG mit Sitz in Sursee betreibt mehrere Wellnessanlagen in der Schweiz, darunter das Hürlimann Spa Zürich. (pd/spo)