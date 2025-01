Bodin Consulting: Rimuss will mehr sein als «Kinder-Champagner»

Publiziert am 20.01.2025

Das 1954 gegründete Unternehmen will sich damit von seinem bisherigen Image als Hersteller von «Kinder-Champagner» lösen und alkoholfreien Genuss als gesellschaftliche Normalität etablieren.

Die Produktpalette wurde in den vergangenen Jahren erweitert und umfasst neben den klassisch süssen Varianten auch die trockenen Schaumweine Rimuss Bianco und Rimuss Rosato. Mit dieser Sortimentserweiterung spricht das Unternehmen gezielt auch erwachsene Konsumenten an. «Angesichts dieser Entwicklung war es an der Zeit, die Marke zu schärfen und darauf aufbauend die Kommunikation neu zu denken», wird Micha Davaz, CEO Rimuss & Strada Wein AG, in einer Medienmitteilung zitiert.



Bodin: «Mythos der Marke Rimuss ist aktueller denn je»

Verantwortlich für die Erarbeitung einer neuen Markenstrategie ist der Werber Frank Bodin mit seiner Firma Bodin Consulting. Er kommentiert die Ausgangslage für den Auftrag so: «Die Marke Rimuss ist eine stark verankerte Schweizer Traditionsmarke, deren Mythos aktueller denn je ist. Während Rimuss früher vor allem mit Kinderspass assoziiert wurde, bietet die Marke heute eine Vielfalt hochwertiger Produkte von süss bis trocken für jeden Geschmack. Eigentlich waren alle Markeningredienzien bereits vorhanden – es ging vor allem darum, das Wichtige herauszustellen und das Unwichtige wegzulassen.»





Im Rahmen der Neupositionierung wurde das Markenlogo um den Zusatz «Alkoholfrei seit 1954» ergänzt. Zudem führte das Unternehmen die Tagline «Prickeln für alle» ein. Als weiteres markantes Erkennungsmerkmal dient künftig die Farbe Orange, die in allen Kommunikationskanälen zum Einsatz kommt.

Die neue Marketingstrategie setzt auf Präsenz an Orten, an denen sich Familien sowie verschiedene Generationen und Kulturen begegnen. Die Kommunikation erfolgt über mehrere Kanäle: Ganzjahresplakate an Ausflugsorten, Megaposter an frequentierten Standorten sowie digitale Werbemassnahmen in Form von Display-Ads und Social-Media-Filmen.