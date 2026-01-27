TBWA\Zürich: Rivella vergibt Leadagentur-Mandat

Publiziert am 27.01.2026

TBWA\Zürich übernimmt per sofort die strategische und kreative Gesamtverantwortung für Rivella. Die Agentur konnte sich in einem Auswahlverfahren durchsetzen und wird künftig die Markenkampagnen sowie weitere Kommunikationsmassnahmen für den Schweizer Getränkehersteller entwickeln, wie es in einer Mitteilung heisst.

Neben der Entwicklung der neuen Markenkampagne verantwortet TBWA\Zürich die konzeptionelle und gestalterische Ausarbeitung weiterer Kommunikationsmassnahmen. Für Social-Media-Content und digitale Aktivierungen wird die Social-Unit TBWA\Buzz eingebunden.

«Rivella ist ein Stück Schweiz, das in den Herzen vieler unserer Konsument:innen fest verankert ist. Um unsere ikonische Marke langfristig zu stärken und gleichzeitig zukunftsfähig weiterzuentwickeln, schätzen wir die strategische Tiefe und die kreative Exzellenz, die TBWA\Zürich mitbringt», wird Marianna Länsitalo, Head of Brand Management Communication & Digital, zitiert.

Erste Kampagnenelemente werden im Laufe des Jahres sichtbar. (pd/cbe)