Weltwoche-Verleger Roger Köppel ist momentan ständig on the road (persoenlich.com berichtete). Nun will er auch noch den Werbemarkt revolutionieren. So führt er in seinem täglichen Videoformat «Weltwoche daily» Live-Read ein, einem «Klassiker der Werbung», wie die Wochenzeitung schreibt (Artikel online nicht verfügbar). Die Werbeform stamme aus den dreissiger Jahren und sei damit fast so alt wie die elektronischen Medien. Dabei würdige der Host einer Sendung vor laufendem Mikrofon ein Produkt oder eine Dienstleistung eines Unternehmens seines unbedingten Vertrauens. Mit dem Hype um die Podcasts erlebe diese Werbeform nun ein Revival – ausser in der Schweiz, so die Zeitung.

Köppel als Testimonial buchen

In der Sendung vom Montag trat Köppel erstmals als Testimonial auf. Dabei outete sich der Weltwoche-Verleger als Schlafverweigerer und verwies unter diesen Umständen auf die Wichtigkeit einer effizienten Erholung («Jede Sekunde eine Kostbarkeit»). Als überzeugten Wenigschläfer gäbe es für ihn nur eine Bettpartnerin: die Firma Schlafwohl AG – das Fachgeschäft für Bettsysteme und Matratzen.

Die Weltwoche bietet die Werbeform «Audiovisual Native»mit Roger Köppel als Aushängeschild allen ihren Kunden an. Damit könne man bis zu 50 000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen. (pd/ma)