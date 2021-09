Vergangene Woche kündete Weltwoche-Verleger Roger Köppel das neue Internetformat «Weltwoche Deutschland» an (persoenlich.com berichtete), in welchem er sich verstärkt auf die politischen Ereignisse in unserem nördlichen Nachbarland fokussiert. Dafür hat er den Weltwoche-Journalisten Roman Zeller in die deutsche Hauptstadt geschickt. Zudem will Köppel ab nächster Woche testweise allmorgendlich zwei verschiedene Internetsendungen zu Schweizer und zu deutschen Themen aufzeichnen.





Weltwoche-Story wird Bild-Aufmacher

Einen Clou gelang Köppel bereits in der ersten Woche: Die Story «SPD-Landrat droht Kindern mit Quarantäne-Knast», mit welcher Bild, Europas grösste Zeitung, am Samstag aufmacht, wurde bereits am Donnerstag vom Weltwoche-Chef in seiner Internetsendung «Weltwoche daily» erwähnt. Sowohl in der gedruckten wie auch in der Onlineversion von Bild wird auf das Köppel-Medium verwiesen. (ma)