Publiziert am 15.01.2026

Die Allianz Pro Medienvielfalt setzt ihre Kampagne gegen die SRG-Halbierungsinitiative fort. Nach zwei früheren Clips zeigt ein neuer Spot erneut Familie Rüegsegger aus dem Emmental – diesmal beim gemeinsamen Verfolgen von Wintersport im Wohnzimmer.

Der Clip thematisiert die Verbindung zwischen Sportkultur und Service public. Die Familie freut sich über den Sieg von Marco Odermatt in Adelboden und fiebert den Lauberhornrennen entgegen. Die Allianz argumentiert, dass bei einem Ja zur Initiative am 8. März 2026 weniger Live-Sport im frei empfangbaren Fernsehen verfügbar wäre.

Die SRG überträgt derzeit 30 Sportarten regelmässig live im Fernsehen, Radio und online. Laut Allianz Pro Medienvielfalt würde eine Halbierung des Budgets bedeuten, dass viele Sportarten nur noch teilweise über Pay-TV verfügbar wären.

Der Allianz gehören 6200 Einzelpersonen und 30 Organisationen an, darunter mehrere Sportverbände. (pd/cbe)