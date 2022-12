Ruf Lanz darf sich über eine weitere internationale Auszeichnung für die Welti-Furrer-Kampagne «When art has to move» freuen: Die Agentur gewann am Eurobest Festival of Creativity in der Kategorie Outdoor in den Motiven Impressionism, Realism und Pop Art dreimal Bronze. Die Eurobest-Awards der besten europäischen Kampagnen werden vom Cannes Lions Festival organisiert.

Die kunstvolle Kampagne für Welti-Furrer wurde bereits mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit ADC Gold, Epica Gold und Silber, dem Swiss Poster of the Year und mehreren One Show Merits.

Welti-Furrer Fine Art arbeitet für Museen, Galerien, Auktionshäuser und Kunstsammlungen aus aller Welt. «Wenn es darum geht, Werbebotschaften gekonnt zu verpacken und zum Publikum zu transportieren, setzt Welti-Furrer seit 2013 auf Ruf Lanz», heisst es in einer Mitteilung.

Die Eurobest-Grandprix-Gewinner werden am 14. Dezember bekanntgegeben. (pd/tim)