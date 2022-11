Sir Mary: Samsung verschenkt ein Leben im «Flex Mode»

Ein ganzes Jahr lang mit besonderen Vorteilen durchs Leben «flexen» – das verspricht Samsung der Gewinnerin oder dem Gewinner eines einzigartigen «Galaxy Z Flip4», wie es in einer Mitteilung heisst. Denn mit dem faltbaren Smartphone seien «neun unglaubliche Spezial-Features» im Gesamtwert von 23'000 Franken verknüpft – darunter ein SBB-GA in der 1. Klasse, ein gratis Abo bei sämtlichen Streamingdiensten, 5000 Franken Ferienguthaben, 5000 Franken Shoppingkredit auf der «Samsung Pay Neon Green»-Kreditkarte und vieles mehr. Die unterschiedlichen Features sollen der jungen Zielgruppe einen Lebensstil ermöglichen, der so flexibel und vielseitig ist, wie das innovative Smartphone selbst, heisst es weiter.

Nach dem Erfolg der Kampagne «Epic Mode», die beim Best of Swiss Web Award, dem ADC Award und dem Effie ausgezeichnet wurde, ist man sich bei Samsung sicher, mit «Flex Mode» einen würdigen Nachfolger gefunden zu haben: «Wir freuen uns, dass der ‹Epic Mode› offenbar den Nerv der Zeit getroffen hat und wir nun zum zweiten Mal die Chance auf einen so exklusiven Gewinn bieten können. Besonders, da wir die Kampagne in diesem Jahr auf den österreichischen Markt ausweiten konnten», so Toni Koller, Head of Marketing Mobile Experience Switzerland/Austria bei Samsung Electronics.

Wie auch schon im letzten Jahr für den «Epic Mode», wurde der «Flex Mode» Aktivierungsfilm von Doity unter der Regie von Lars Timmermann produziert. Er soll Begehrlichkeit wecken und nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer erneut mit auf eine Reise durch die surreal inszenierten Features.

Die Kampagne wird in der Schweiz und in Österreich in verschiedenen Längen auf den zielgruppennahen Plattformen YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, Snapchat und TikTok ausgespielt. Hinzu kommen Performance Ads, die die einzelnen Features als Stills und 6-Sekünder promoten. Die Creators Jounggustav und Anais Decasper sowie Izzy erweitern mit eigenen Contentsnippets die Reichweite der Kampagne bei der jungen Zielgruppe. Das Gewinnspiel auf flexmode.ch läuft noch bis zum 20. November 2022.

Verantwortlich bei Samsung: Toni Koller (Head of Mobile Experience Marketing Schweiz & Österreich), Fabian Fehr (Head of Mobile Marcom Schweiz & Österreich), Allan Haverman (Head of Mobile Marcom Schweiz), Tina Baumberger (Marketing Specialist Mobile Schweiz); Kreation: Sir Mary; Content: Izzy, Jounggustav und Anais Decasper; Filmproduktion: Doity mit Lars Timmermann (Director) / Landingpage: Sugo.digital; Media: Nicole Caviezel (Senior Digital Account Manager), Mariya Madorin (Senior Digital Account Manager), Iona Jefferies (Digital Account Director). (pd/cbe)