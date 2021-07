Sir Mary: Samsung verspricht episches Leben

Ein Galaxy S21, das dein Leben episch macht – könnte auch nur eine werberische Überzeichnung für ein ganz «normales» neues Smartphone sein. Aber das Samsung Galaxy S21 im «Epic Mode» verspricht mehr als grossartige Fotos, lange Akkulaufzeiten und schnelle Prozessoren: Es kommt mit digitalem Autoschlüssel fürs eigene Elektroauto, prall gefüllter Samsung Pay-Kreditkarte, Airbnb-Ferienguthaben, Selfie-to-Oilpainting-Service, einer exklusiven Izzy-Helpline, sämtlichen Streaming-Accounts (Netflix, Sky, Spotify etc.) und vielen weiteren epischen Features im Gesamtwert von 25'000 Franken.

«Der ‹Epic Mode› ist wie ein ‹Cheat Code› fürs echte Leben: Er nutzt die technischen Voraussetzungen des Galaxy S21 und füllt sie mit dem epischen Lifestyle», wird Nicolas Hostettler von Sir Mary in einer Mitteilung zitiert. So sorgt Samsung mit seiner epischen Galaxy S21-Kampagne dafür, dass die Gewinnerinnen und Gewinner für ein Jahr das luxuriöse Leben geniessen und auf Social zelebrieren können.

Was wäre eine epische Promotion ohne einen epischen Aktivierungsfilm? Der von Doity Hamburg unter der Regie von Lars Timmermann produzierte 50-Sekünder weckt Begehrlichkeit und nimmt die Zuschauer mit auf eine verrückte Reise: Eine sprechende Katze auf einem Toastbrot im Weltall wird zum Showmaster und führt mit k(r)atziger Voice durch einige der «Epic Mode»-Features, während ein visuelles Post-Production-Feuerwerk die Synapsen sprengt – Epic halt.

«Wir freuen uns, dass wir für das Galaxy S21 im Rahmen der Kampagne unterhaltsame, innovative Inhalte produzieren konnten. Und unserer Zielgruppe dazu noch die Chance auf ein so einzigartiges Erlebnis bieten. Wir sind schon sehr gespannt auf die epischen Teilnahmezahlen», so Toni Koller, Head of Marketing IM Switzerland/Austria bei Samsung Electronics.

Die Kampagne inklusive Aktivierungsfilm, diversen Kurzversionen und Display Ads wird auf allen gängigen Social-Kanälen von TikTok bis Spotify ausgespielt. Die beiden Creators Joung Gustav und Noelia sorgen darüber hinaus für noch mehr Buzz in der jungen Zielgruppe.

Wer das Samsung Galaxy S21 im «Epic Mode» gewinnen möchte, hat noch bis zum 10. August 2021 Zeit, sich auf epicmode.ch zu bewerben.

Verantwortlich bei Samsung: Toni Koller (Head of Mobile Marketing Schweiz & Österreich), Fabian Fehr (Head of Mobile Marcom Schweiz & Österreich), Allan Haverman (Head of Mobile Marcom Schweiz); verantwortlich bei Sir Mary: Florian Beck, Adrian Merz, Andi Portmann, Katrin Espelage, Constantin Camesasca, Martin Arnold, Luca Zurfluh, Julia Fischhaber, Tina Mons, Jacqueline Willimann, Alexia Siegwart, Timon Oberholzer, Nicolas Hostettler, Katharina Günther, Fabian Habisreutinger, Daniel Zuberbühler / Izzy, Noelia Berberat, Joung Gustav (Creators) / doity (Filmproduktion), Lars Timmermann (Director), Pierre Castillo Bernad (DoP), Sascha Pollack (Executive Producer), Volker Hannwacker (Producer), Supercontinent (VFX), Lukas Kuehleitner (VFX Art Director), Jonas Baumgärtel (Editor), Nils Baumgärtel (Musik), Moritz Staub (Sounddesign) / sugo.digital (Landingpage); verantwortlich bei Starcom: Burcak Meitanis (Account Director), Jessica Jean-Richard (Senior Account Manager), Iona Jefferies (Digital Account Director). (pd/cbe)