Saatchi & Saatchi: Saugkraft sichtbar gemacht

Publiziert am 22.12.2025

Die Kreativagentur Saatchi & Saatchi Schweiz hat Sonderplakate entwickelt, bei denen der Staubsauger als 3D-Objekt dargestellt wird. Die Plakate zeigen den kabellosen Staubsauger so, als würde er eine Ecke des Plakats einsaugen. Mit diesem visuellen Effekt soll die Saugkraft der Geräte veranschaulicht werden, heisst es in einer Mitteilung.

Die Kampagne läuft von Mitte bis Ende Dezember an verschiedenen Standorten in der Schweiz. Die Spezialplakate sind Teil einer umfassenderen Out-of-Home-Kampagne für die Duoflex-Serie. (pd/spo)