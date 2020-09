Farner: SBB will Familie und Beruf besser vereinbaren

Im von Farner konzipierten Onlinefilm vermischt sich die Welt der Kinder und ihrer Eltern auf humorvolle Art: Kinder zeichnen an den Sitzungswänden, in den Gängen werden Bobby-Car-Rennen ausgetragen und Papierflieger durchqueren das SBB Büro. So zeigt der Film sinnbildlich, dass sich Familie und Beruf dank der entsprechenden Angebote bei der SBB vereinen lassen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Farner unterstützt die SBB in ihrer Ambition als HR-Leadagentur und hat den Film unter dem Motto «Vereinbar machen, was im Leben zusammengehört» konzipiert und mit der Filmproduktion Markenfilm umgesetzt. Gedreht wurde der Film mit SBB-Mitarbeitenden im SBB-Hauptsitz in Bern Wankdorf sowie der SBB-Serviceanlage in Zürich-Herdern.







Erstes Vorstellungsgespräch mit Kind

Eine von der SBB bei der ETH Zürich in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass der Vereinbarkeitsstress von Familie und Beruf bereits beim Vorstellungsgespräch beginnt. Um Bewerber und Bewerberinnen diese erste Hürde zu nehmen, wurde kurzerhand das Angebot «Vorstellungsgespräch mit Kind» geschaffen. Schon der kinderfreundlich dekorierte Eingangsbereich der SBB Recruiting World, der auch im Film zu sehen ist, zeigt: Hier ist auch der Nachwuchs willkommen.

Die Kinderbetreuung beim Vorstellungsgespräch ist, neben einem neugeschaffenen Teilzeit-Ausbildungsmodell (60 Prozent) für Kundenbegleiter und Kundenbegleirerinnen und vielen weiteren Wiedereinstiegsprogrammen, eine von vielen Massnahmen, um Familie und Beruf bei der SBB besser zu vereinbaren.

Mehr Information zur Initiative finden sich auf der dazu gehörenden Landingpage.

