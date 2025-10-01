Publiziert am 01.10.2025

Die Motive thematisieren ungewöhnliche Versicherungsfälle aus dem Alltag, darunter Schäden durch Föhn im Friseursalon oder selbstständig wegrollende Fahrräder, schreibt die verantwortliche Agentur Frob.

Mit der Kampagne will der Sach- und Haftpflichtversicherer aus dem Emmental seine Bekanntheit bei Privatpersonen und KMU weiter steigern. Die Versicherung hat ihre Wurzeln in der Landwirtschaft.

Die Kampagne läuft ab Oktober auf News-Websites, in sozialen Medien und auf YouTube. Zusätzlich werden die Sujets auf Plakaten und Bildschirmen im öffentlichen Verkehr in ländlichen Gebieten der Deutschschweiz geschaltet. Die Motive sollen laufend an Jahreszeiten und aktuelle Gegebenheiten angepasst werden. (pd/spo)