Publiziert am 21.11.2025

Die vierte Generation der Taucheruhr präsentiert eine neue ästhetische Struktur mit Veränderungen an Gehäuse und Armband, die von historischen Taucheruhren der Marke inspiriert sind. Die «Seamaster Planet Ocean» ist seit 2005 Teil von Omegas Taucheruhrenkategorie, die Design-DNA reicht bis in die 1960er-Jahre zurück.

Das Kampagnenkonzept thematisiert den «Ruf des Ozeans» als Inspirationsquelle. «Der Ozean war schon immer eine Quelle der Inspiration für Omega, seit wir 1932 unsere erste Taucheruhr geschaffen haben», wird Omega-CEO Raynald Aeschlimann in einer Mitteilung zitiert.

Aaron Taylor-Johnson trägt in der Kampagne das neue blaue Modell, Glen Powell das orange Modell. (pd/cbe)