Homeoffice erprobt sind wir, seit Corona uns aus den Unternehmensstandorten raus in die heimischen vier Wände zwingt. So richtig und wichtig das Arbeiten von zu Hause aus in Zeiten der Pandemie ist: Spass kommt zwischen Schrankwand und Billy Regal nur selten auf.

Westhive greift dies auf und entwickelte in enger Zusammenarbeit mit dem Content-Team von 20 Minuten die Kampagne «Schlechte Witze übers Homeoffice». Sechs kurze Clips thematisieren typische Klischees rund um das Arbeiten von zu Hause. Und zeigen: Witze über Homeoffice sind nicht lustig.



Das Werbeformat ist laut einer Mitteilung eine Neuentwicklung von 20 Minuten und wird geschaltet als kurze Native Ad Videos in «20 Minuten Now!» «Dieses neue Format ist hervorragend geeignet für Kunden, die schnell und unkompliziert ein News-Momentum nutzen und im entsprechenden Umfeld Reichweite erzielen wollen», wird Christian Lüscher, Head of Commercial Publishing bei 20 Minuten, in der Mitteilung zitiert. Nach dem Klick auf die Werbung erscheint in der unteren Bildschirmhälfte des Smartphones die entsprechende Landing-Umgebung mit weiteren Informationen.

Für Westhive ist dies bereits dies bereits die zweite Videokampagne in der noch jungen Unternehmenshistorie. «Wir richten uns an alle Unternehmen, die über eine flexiblere Bürolösung für die Zukunft nach Corona nachdenken, und die wird nicht nur aus Home-Office bestehen», so Claus Bornholt, einer der Westhive-Gründer. «Die aktuelle Kampagne betont dies mit einem Augenzwinkern – und zeigt, dass es letztlich auch um den Spass bei der Arbeit geht.» (pd/cbe)