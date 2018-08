Bern Airport hat eine neue Kreativagentur gewählt: Go Slow setzte sich in einem Pitch durch, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Team um Rico Adamina überzeugte die Verantwortlichen mit einem Konzept, das die Stärken des kleinen Regionalflughafens auf den Punkt bringe.

Günstiges Parking, familiäre Atmosphäre und kurze Check-in-Zeiten: Wer gerne gediegen und speditiv reise, sei mit dem Flughafen Bern bestens bedient, so lautet die Werbebotschaft für den Bern Airport. Mit dem Claim «Einfach. Schnell. Weg» und einem Papierflugzeug als Keyvisual wolle die Agentur deutlich machen, wie kinderleicht und schnell das Fliegen ab Bern vonstattengehe.

Seislerisch, Bärndütsch, Französisch

Der Flughafen Bern sei den Reisenden der Region nicht nur geografisch, sondern auch menschlich näher als etwa der grosse Bruder in Zürich, schreibt Go Slow weiter. Das sollen die Headlines in Handschrift und den lokalen Mundarten verdeutlichen. So findet man das Sensler «Jùscht flüge» und das Französische «Envolez-vous, c’est tout» bei der Taxi-Kampagne in Freiburg oder das «Gedige flüge» auf den Inseraten in den Stadtberner Medien. Diese und weitere Massnahmen, darunter die Website bernairport.ch, sind im August 2018 lanciert worden.







Verantwortlich bei Bern Airport: José González (Business Development & Key Account Manager); Verantwortlich bei Go Slow: Rico Adamina (Konzeption, Art Direction), Stéphanie Adamina-Schneuwly (Beratung), Rita Steinauer (Text); verantwortlich für die Website: Pixelzauber, Reto Spring. (pd/as)