TBWA\Zürich: Schockieren ohne die typischen Schockbilder

Der gemeinnützige Tierschutzverein Animal Care Austria setzt sich seit 2006 und in mittlerweile sechs Ländern ehrenamtlich für Tiere ein. Um ihr Engagement einer grösseren Öffentlichkeit bekannt zu machen und um neue Spender zu gewinnen, bot die Kreativagentur aus dem Zürcher Seefeld pro bono ihre Unterstützung in Form einer Plakatkampagne an, wie es in einer Mitteilung heisst.

TBWA\Zürich realisierte für die Tierschutzorganisation drei Motive, die klar und emotional aufzeigen, dass viele Tiere unter inakzeptablen Umständen leiden – ohne Schockbilder, aber mit schockierender Botschaft. Und so konterkariert TBWA\ die typischen Schockbilder anderer Tierschutzorganisationen, ohne auf die Wirkung zu verzichten.

«Indem wir das geliebte Stofftier mit echtem Tierleid in Verbindung bringen, erreichen wir die Leute mit einer klaren und harten Botschaft, ohne sie mit blutenden Tieren zu konfrontieren. Trotzdem sollen die Plakate natürlich zum Spenden animieren. Nur damit können wir den Tieren helfen», wird Schirmherrin und Mitgründerin von Animal Care, Carol Byers, in der Mitteilung zitiert.

Verantwortlich bei Animal Care Austria: Carol Byers, Dorothea Sztopko, Marianne Prutsch; verantwortlich bei TBWA\ Zürich: Manuel Wenzel, Tizian Walti, Angelo Sciullo, Aron Meier, Anouschka Tschudi (Kreation), Danijel Sljivo (Beratung), Mark Nixon (Fotografie). (pd/cbe)