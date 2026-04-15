Inhalt und Form: Schokolade kaufen zahlt sich aus

Im Zentrum steht ein Zwei-Franken-Cashback-Angebot: Wer eine «Caotina Crème» oder einen «Caotina Drink» kauft, kann über einen QR-Code auf der Verpackung den Kassenbon hochladen und nach Beantwortung einiger Fragen den Cashback via Twint erhalten.
Die Kampagne umfasst neun Social-Media-Reels von Influencerinnen und Influencern aus der Deutsch- und Westschweiz. Inhalt und Form übernahm neben den Social-Media- und Online-Ads auch Erklärvideos sowie zwei Chat-Avatare für den Kundendialog und begleitete die Entwicklung des Influencer-Contents. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Wander AG: Michèle Rao (Senior Brand Manager); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), David Hugentobler (Creative Director), Caroline Minar (Senior Art Director), Mato Bilic (Motion Designer), Michèle Weber (Polygraph/Media Publisher), Curdin Montalta (Polygraph), Berivan Günüc (Project Manager); externe Partner: Nektar (Filmproduktion), Hastings (Audio), Sir Mary (Media), Dialogify (Kundendialog-Prozess).