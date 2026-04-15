Inhalt und Form: Schokolade kaufen zahlt sich aus

Onywa

Mit QR-Code zum Freiwilligen-Einsatz

Mit QR-Code zum Freiwilligen-Einsatz

Die Plattform Karma Lama lanciert eine Kampagne mit dem Aufruf, «Freiwilligen-Weltmeister» zu werden.

Die Freiwilligenplattform Karma Lama lanciert eine Kampagne, die dazu auffordert, gemeinsam «Freiwilligen-Weltmeister» zu werden.