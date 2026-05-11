Publiziert am 11.05.2026

Die globale Kampagne «Never Square» hat die Kreativagentur Le Pub entwickelt; die Schweizer Adaption mit dem Titel «Schoggi ohni Hemmige» besorgte Publicis Zurich.

Toblerone will mit der Kampagne die eigene Andersartigkeit gegenüber standardisierten Mitbewerbern betonen, wie der Konzern Mondelez Europe in einer Medienmitteilung schreibt.



Der Werbeclip zeigt Schokoladengenuss ohne Inszenierung – als Gegenentwurf zu einer kontrollierten Ästhetik, welche die Schokoladenwerbung seit Jahren prägt.

Digital ist die Kampagne seit letzter Woche geschaltet, TV- und Aussenwerbeflächen folgen in dieser Woche. (pd/nil)