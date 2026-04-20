Publiziert am 20.04.2026

Die Kampagne «Verliebe dich in schöne Orte!» läuft seit dem 13. April und dauert bis zum 26. April, wie Schweiz Tourismus in einer Medienmitteilung schreibt. Auf 53 digitalen Bildschirmen an den grössten Schweizer Bahnhöfen werden animierte Bilder von 15 ausgewählten Destinationen aus allen Sprachregionen gezeigt. Darunter finden sich Orte wie Romainmôtier (VD), Saint-Ursanne (JU), Sent (GR), Ernen (VS), Diessenhofen (TG), Eglisau (ZH), Werdenberg (SG) oder Meride (TI). Schweiz Tourismus hat die Kampagne in Eigenregie umgesetzt.





Als Grundlage dient das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS), das vom Bundesamt für Kultur geführt wird und rund 1200 Stätten von nationaler Bedeutung umfasst. Schweiz Tourismus nutzt das Inventar nun erstmals gezielt als Inspirationsquelle für eine Inlandskampagne.

Der Kontext ist durchaus günstig für die Botschaft: Der seit Ende Februar andauernde bewaffnete Konflikt zwischen den USA/Israel und dem Iran hat den Ferntourismus spürbar gebremst. Flugverbindungen über Drehkreuze am Golf sind eingeschränkt, Buchungen aus Asien und dem Nahen Osten brechen ein. (pd/nil)