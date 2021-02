Bschüssig-Teigwaren: Schwinger Remo Käser ist neuer Werbepartner

Pasta Premium plant das Engagement mit der Marke «Bschüssig» und Remo Käser in einer ersten Phase via den Social-Media-Kanälen von Käser zu nutzen. «Durch seine aktive Arbeit – auf und neben dem Schwingplatz – zählt Remo bereits heute zu den profiliertesten Schwinger und inspiriert dabei viele junge Menschen. Wir sind seit zwei Jahren in Kontakt, und jetzt war es an der Zeit, seinen vorbildlichen Einsatz zu belohnen», lässt sich Beat Grüter, CEO Pasta-Premium AG, in der Mitteilung zitieren.

«Es war ein grosser Wunsch von mir und es freut mich sehr, dass ich mich nun offiziell für die Schweizer Traditionsmarke ‹Bschüssig› einsetzen darf», sagt der 24-jährige Käser. «Die Schweizer ‹Bschüssig› Eierteigwaren mit 100 Prozent einheimischen Freilandeiern entsprechen genau meinem Geschmack.» (pd/lol)