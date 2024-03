Komet: Schwingerkönig Stucki hat Freude am Sparen

Seit 15 Jahren gibt es Lidl in der Schweiz. Oder in den Worten der Agentur Komet: «15 Jahre attraktive Food- und Non-Food-Angebote. 15 Jahre überraschende Aktionen. Und vor allem: 15 Jahre beste Qualität zum günstigsten Preis – und damit die erfreuliche Möglichkeit, mit jedem Einkauf zu sparen.» Der Jubiläumsslogan von Lidl Schweiz spitzt es werberisch zu: 15 Jahre Freude am Sparen.

Das ist laut Mitteilung auch die Botschaft des von Komet konzipierten und zusammen mit Manifesto Films realisierten Jubiläumsspots. Dieser begleite einen exemplarischen Konsumenten in seinen verschiedenen Lebensphasen der letzten 15 Jahre. In 15 Jahren passiere viel – erst recht im Alter zwischen 16 und 31. Aber egal, ob man nun als Teenager, Student, Single oder Familienvater bei Lidl Schweiz einkaufe, man habe immer Freude: Freude an preiswerten Bio-Artikeln, Freude an bezahlbarer Nachhaltigkeit oder Freude an günstigen Frischprodukten.



Eigens für den Spot wurde der Jubiläumssong «Alles wod bruchsch» komponiert. Dieser soll Gegenstand einer Dance Challenge auf TikTok werden.



Zum Mitmachen animieren laut Mitteilung einerseits mehrere kurze Social-Videos, in denen unter anderem der Protagonist des Spots sowie der langjährige und mittlerweile zum Springerkönig avancierte Markenbotschafter von Lidl Schweiz, Chrigu Stucki, durch die Ladenregale tanzen. Anderseits diverse prominente Influencer, die es den beiden auf ihren eigenen Kanälen gleichtun.



Verantwortlich bei Lidl Schweiz: Raphael Werner, Desirée Sachsenmaier, Giuseppina Giugliano; verantwortlich bei Komet: Corinne Hert (Client Service Director), Michelle Hebeisen (Beratung), Jeff Gerber (CD), Daniel Müller (Konzept/Text), Claudio Parente (AD), Cyril Sollberger (Grafik), Lisa Oppliger (DTP); Foto: Cyrill Matter; Filmproduktion: Manifesto Films, Zürich; Reto Salimbeni (Director), Shannon Mildon (Producer), Michelle Bucher (Producer) Tilman Cluss (Editor), Andy Jenny (VFX). Tonstudio: Dub Dub; Music producer: Reto Salimbeni/Pascal Münger; Mediaagentur: Media Schneider. (pd/cbe)