Forb: Schwingerkönig wirbt für Versicherung

Publiziert am 06.05.2026

Der frühere Schwingerkönig Matthias Sempach ist erstmals in einer Werbekampagne der Emmental Versicherung zu sehen. Das von der Agentur Forb entwickelte Motiv erscheint diesen Sommer auf Plakaten und digitalen Kanälen in der Deutschschweiz, teilt sie mit.

Das Sujet ist Teil der laufenden Kampagne «Schadensregeln», in der Alltagssituationen von Versicherten humorvoll inszeniert werden. Der Auftritt von Sempach soll verdeutlichen, dass auch ein Schwingerkönig nicht immer alles unter Kontrolle hat – und deshalb auf Versicherungsschutz angewiesen sein kann. Weitere Motive mit dem Botschafter sind im Verlauf des Jahres geplant. Die Zusammenarbeit zwischen Sempach und der Emmental Versicherung war 2025 bekanntgegeben worden. (pd/spo)