Publiziert am 04.11.2025

Im Mittelpunkt der neuen Kampagne für die Schweizerische Elektro-Einkaufs-Vereinigung (EEV): ein Paar, das sein Schlafzimmer mit einem Bewegungsmelder intelligenter machen will. Der Plan scheitert – der Hund tigert nachts herum, das Licht springt an, das Paar sitzt genervt im Bett.

EEV und ihre über 1900 Elite-Electro-Partner zeigen hier die zentrale Botschaft: Mit Bewegungsmeldern und professioneller Elektroarbeit statt improvisierter Installation wird aus Smart Home wirklich Smart Home.

​Die Kampagne läuft schweizweit auf YouTube, Social Media, als Preroll- und Video-Banner. Agentur 01 hat Idee, Regie, Schnitt und Kampagnenplanung verantwortet. (pd/cbe)