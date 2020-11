Weihnachtswerbung 2020: Snoop Dogg chillt mit einer Schildkröte

Die Sprudelwassermarke SodaStream hat am Mittwoch die Kampagne für die Feiertage 2020 vorgestellt, die sich auf das «Geniessen der kleinen bedeutungsvollen Dinge» konzentriert. Die bisher grösste globale Kampagne von SodaStream mit der Hip-Hop-Legende Snoop Dogg soll Menschen ermutigen, sich in dieser Weihnachtszeit noch mehr auf die kleinen, aber wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren, heisst es in einer Mitteilung.

Die Geschichte erzählt mit einem Augenzwinkern von Familienferien und dem Ersetzen grosser Pläne durch das Daheimbleiben. Zudem vermittelt SodaStream auch eine Umweltbotschaft: Snoop Dogg wird im Video von einer animierten Meeresschildkröte begleitet, welche die Menschen dazu aufruft, kleine Änderungen für eine grosse Wirkung vorzunehmen und so einen grossen Beitrag zur Hilfe für den Planeten zu leisten.



«Bei SodaStream ermutigen wir die Menschen immer, eine positive Veränderung vorzunehmen. In diesem Jahr haben wir wirklich alles getan, um eine Kampagne zu liefern, die jeder nachvollziehen kann. Es ist eine Kampagne zu dem, was wirklich wichtig ist», wird Karin Schifter Maor, SodaStream Global CMO, in der Mitteilung zitiert. «SodaStream ist die ultimative kleine Veränderung zur Reduzierung von Einweg-Plastikmüll, und Snoop Dogg ist ein grossartiger Partner, der dabei hilft, diese Botschaft auf unterhaltsame Weise weit zu verbreiten.

«Ich liebe meinen SodaStream, deshalb war es nur natürlich, dass wir uns für diese Kampagne mit diesem Partner zusammengetan haben. Sie machen ein grossartiges Produkt und einen grossen Unterschied in der Welt. Ich helfe gerne, diese Liebe zu verbreiten», so Snoop Dogg.

Jake Szymanski führte Regie, Jiminy Creative Tel-Aviv produzierte den Spot. (pd/cbe)