von Redaktion persoenlich.com

Millionen von Menschen werden sich in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar vor den TV-Bildschirmen versammeln. Dann findet der grösste Einzel-Sportevent der Welt statt: der Super Bowl. Die Los Angeles Rams spielen dann gegen die Cincinnati Bengals. Eines der Highlights der Nacht sind die teuer bezahlten Spots, die die Werbetreibenden jährlich extra für diesen Event produzieren. Laut Campaign US kostet ein 30-Sekunden-Spot am Super Bowl dieses Jahr bis zu 6,5 Millionen US-Dollar.

Um die Aufmerksamkeit für diese kostspieligen Spots zu erhöhen, haben Brands laut dem US-Branchenmagazin AdAge begonnen Teaser-Videos für ihre Spots zu veröffentlichen. Darin erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Beispiel, welche Stars im Spot mitwirken.



persoenlich.com zeigt eine Auswahl der Teaser-Spots:







E-Trade

Der Online-Broker bringt wohl sein berühmtes sprechendes Baby zurück an die Super Bowls. In einem gerade veröffentlichten Teaser-Video mit den Titel «Monitor» bitten eine Frau und ein Mann eine unbekannte Person bitte zurückzukehren – über ein Babyfon.















Rakuten

Im Spot vom Online-Shop Rakuten wird Hannah Waddingham zu sehen sein. Im Teaser-Video präsentiert die Schauspielerin ein Lachen.













Lay's

Zum ersten Mal seit 17 Jahren wird Lay’s dieses Jahr wieder am Super Bowl zu sehen sein. Der Chips-Hersteller veröffentlichte im Vorfeld des Mega-Events bereits zwei Teaser-Videos für seinen Spot. Die Clips verraten, dass Seth Rogen und Paul Rudd im Werbespot zu sehen sein werden.







Frito-Lay

Das US-Unternehmen setzt bei zwei Spots für seine Chipsmarken Doritos und Cheetos auf zwei Musiker: Während die Rapperin Megan Thee Stallion erkennt, dass ein unbekanntes Wildtier ihren Wohnwagen in Besitz genommen hat, muss der Sänger Charlie Puth feststellen, dass sein Snack-Lager geplündert wurde. Orange Pfotenabdrücke geben ihm ein Hinweis darauf, dass ebenfalls ein Tier dahintersteckt.













Booking.com

Für Booking.com wirbt der Schauspieler Idris Elba am «Big Game». In den Teasern des Reise-Onlineportals fragte Elba andere Promis um Ratschläge.













Bud Light Seltzer Hard Soda

Die belgische Brauereigruppe Anheuser Busch InBev plant für den Super Bowl 2022 gleich sechs Spots für verschiedene Marken. Bereits einen ersten Vorgeschmack wurde für das Bud Light Seltzer Hard Soda geliefert: Im Spot geht ein Kühlschrank auf, hinter dem sich ein «Land von lauten Aromen» öffnet.







Welche Marken sich wie am Super Bowl präsentieren, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Laut Campaign US werden die bekannten Brands wie Pringles, PepsiCo, General Motors sowie Google und Meta/Facebook nicht fehlen.