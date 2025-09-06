Wecatch: So informiert Swiss Textiles zu Kreislaufwirtschaft

Kernstück der Kampagne ist ein Pocketguide, den die Zürcher Kreativagentur Wecatch entwickelt hat. Der Flyer informiert über Recyclingpotenziale sowie Lösungsansätze in der Textilbranche, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung.
Ergänzt wird der Pocketguide durch eine Social-Media-Kampagne, die auf bewussten Konsum und innovative Akteure der Branche aufmerksam machen soll.
Nach Angaben von Swiss Textiles soll die Kampagne zur Aufklärung und Diskussion über Kreislaufwirtschaft in der Textilbranche beitragen.
Der Verband verweist auf Entwicklungen seiner Mitglieder bei biologisch abbaubaren Materialien und kreislauffähigen Produktdesigns. Mit der Initiative «Fabric Loop» wird derzeit ein System für Sammlung, Sortierung und Wiederverwertung von Textilien aufgebaut. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Swiss Textiles: Mirjam Matti Gähwiler (Mitglied der Geschäftsleitung), Adriana Zilic (Kommunikation und Social Media); verantwortlich bei Wecatch Creative Agency; Delia Guerriero (Design Direction), Kevin Casado (Strategie & Beratung), Patrik Ferrarelli (Beratung), Vivien Condrau (Grafik), Mirjam Koloska (Motion).
