Wecatch: So informiert Swiss Textiles zu Kreislaufwirtschaft

Republica

Senioren werden zu Pflege-Experten

Die Kreativagentur hat für Senevita eine Kampagne lanciert, die mit Humor zeigt, was gute Pflege ausmacht.

Die Senevita, eine der grössten Anbieterinnen für Wohnen und Pflege, benötigt neue Pflegefachkräfte. Republica hat dazu eine Employer-Branding-Kampagne entwickelt, die mit Leichtigkeit und Humor aufzeigt, worauf es bei guter Pflege ankommt.