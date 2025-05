Publiziert am 12.05.2025

Die Agentur Andfrank hat gemeinsam mit TUI und Brogleworks eine aussergewöhnliche Live-Aktivierung konzipiert und realisiert, heisst es in einer Medienmitteilung. An den Hauptbahnhöfen in Zürich, Bern und Basel stand ein eigens entwickelter TUI-Erlebnis-Cube, der die Sinne der Passanten direkt ansprach und so Lust auf Ferien machte.

An der einen Wand konnten Besucherinnen und Besucher durch Öffnungen greifen und fühlten warmen Sand, Muscheln oder Kokosnüsse – Ferienfeeling pur. Eine andere Wand des Cubes erzeugte mit integrierten Wärmepanels das Gefühl von wärmender Sonne auf der Haut. An einer dritten Wand lockten feine Düfte: Sonnencreme, Lavendel aus der Provence oder exotische Gewürze weckten Erinnerungen an vergangene und Sehnsucht nach zukünftigen Ferien und neuen Abenteuern. An der vierten Wand sorgte eine Strandschaukel als Selfie-Wall für das perfekte Ferienfoto mitten im Bahnhofstrubel.











Die Aktion sein «ein voller Erfolg» gewesen und zog eine grosse Zahl an Besucherinnen und Besuchern an, «die sich intensiv mit der Marke TUI auseinandersetzten», schreibt die Agentur Andrang in der Medienmitteilung. (pd/nil) Die Aktion sein «ein voller Erfolg» gewesen und zog eine grosse Zahl an Besucherinnen und Besuchern an, «die sich intensiv mit der Marke TUI auseinandersetzten», schreibt die Agentur Andrang in der Medienmitteilung. (pd/nil)