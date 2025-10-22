E-Dialog: So sieht der Winter in Klosters aus

Publiziert am 22.10.2025

Die Kampagnen auf Meta, YouTube und Google Ads sollen im November in der Schweiz starten und konzentrieren sich auf das Hotel Piz Buin und das Hotel Sport in Klosters, teilt die Agentur mit. Für die digitalen Werbemittel setzt E-Dialog auf Bilder, die teilweise mit KI-Modellen erstellt wurden, kombiniert mit Typografie und emotionalen Botschaften.

Die Agentur für datengetriebenes Marketing erweitert mit dem Auftrag ihre Kundenbasis in der Schweiz. Zu den bestehenden Kunden in der Schweiz zählen unter anderem Geberit, Sunrise und die Migros Bank. Neben dem Hauptstandort in Wien ist E-dialog in Zürich, München und Berlin vertreten. (pd/spo)