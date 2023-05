Team Connect hat als Leadagentur eine Dachkampagne entwickelt, in der die Kernbotschaft sofort rüberkommen soll, wie es in einer Mitteilung heisst: Der Migros-Fachmarkt Bike World hat die grösste Bike-Auswahl der Schweiz. Zusätzlich werde in dynamischen Bildern das Kundenversprechen «Wir haben genau dein Bike für genau deine Momente der Freiheit» erlebbar gemacht. Die Verbindung aus Naturerlebnis und dem Freiheitsgefühl beim Biken soll ins Bewusstsein gerufen werden.

Velofahren ist gemäss Mitteilung so vielseitig wie die Interessen und Ansprüche der Schweizerinnen und Schweizer. Und so hat Team Connect mit bestehenden statischen und bewegten Bildern sechs unterschiedliche Sujets entwickelt: Drei Sujets zu Mountainbike, je ein Sujet zu Gravelbike, Kindervelos und Cityvelo inklusive Anhänger.

Die Kampagne ist seit Anfang Mai live und die Werbemittel werden bis Mitte Juli zu sehen sein. Neben Inseraten, OOH-Plakaten und E-Panels gibt es für Social-Media-Feed- und Story-Posts, YouTube-Preroll- und TrueView-Videos, Display-Ads und POP-Steller.

Verantwortlich bei Bike World: Franziska Fischer (Brand Manager), Jakob Rudolph (Junior Brand Manager), Kudret Yildiz (Manager Media Excellence); verantwortliche Agentur: Team Connect; verantwortliche Mediaagenturen: Dentsu, Webrepublic. (pd/yk)