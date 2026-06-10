Publiziert am 10.06.2026

Die Leading Swiss Agencies (LSA) und der Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA) haben die erste verbandsübergreifende Pitch-Guidance der Schweiz veröffentlicht. Das Dokument enthält gemeinsame Empfehlungen für faire, effiziente und professionelle Agenturauswahlverfahren und richtet sich an Auftraggebende wie Agenturen gleichermassen, heisst es in einer Mitteilung.

Pitches sind in der Kommunikations- und Marketingbranche ein etabliertes Instrument zur Agenturauswahl – gleichzeitig stehen sie regelmässig in der Kritik: zu aufwendig, zu intransparent, zu wenig auf die tatsächliche Entscheidungsgrundlage ausgerichtet. Die neue Guidance richtet sich an Auftraggebende und Agenturen gleichermassen.

Bei den Empfehlungen geht es konkret um Briefing, Teilnehmerzahl, Aufwandsentschädigung, Bewertungskriterien und Umgang mit geistigem Eigentum. Daneben weist sie auf alternative Formen der Agenturevaluation hin – denn nicht in jedem Fall sei ein Pitch das geeignete Verfahren.

«Pitches binden auf beiden Seiten enorme Ressourcen. Mit dieser Guidance schaffen wir einen Rahmen, der den Auswahlprozess fairer und effizienter macht», wird LSA-Präsident Andreas Hugi zitiert. SWA-Präsident Jan De Schepper ergänzt: Ein guter Pitch schütze Ressourcen, fördere die richtigen Entscheidungen und stärke das Vertrauen zwischen Auftraggebern und Agenturen. Die Pitch-Guidance steht ab sofort kostenlos zum Download bereit. (pd/spo)