Je länger der Winter dauert, desto sehnsüchtiger warten die Menschen auf die ersten Frühlingsboten. Von dieser Sehnsucht nach der erlösenden Botschaft aus der Natur und was sie alles möglich macht, erzählt der neue Jumbo-Spot. Der lang ersehnte Frühling kommt in Gestalt eines kleinen Vogels daher. Entwickelt und umgesetzt haben den Film die Agentur Kreisvier und die Filmproduktion von Shining Film.

Für Outdoor-Frühlingsaktivitäten sei Jumbo der ideale Begleiter, heisst es in einer Medienmitteilung. Schliesslich finde man in den Bau- und Hobbymärkten alles, was es braucht, um Garten, Haus und Hobby nach der Winterpause in vollen Zügen geniessen zu können.

Vom neuen Jumbo-Werbespot gibt es drei Varianten mit jeweils einem integrierten Frühlingsangebot. Der TV-Spot mit dem ersten Jumbo-Angebot ist ab Ende März auf den TV-Sendern der ganzen Schweiz und auf YouTube zu sehen. Die beiden weiteren Versionen mit anderen Aktionen folgen in den nächsten Wochen.

Verantwortlich bei Jumbo: Zorica Jurkovic (Leiterin Werbung); verantwortlich bei Kreisvier Communications AG: Selina Girletti, Kristina Gerhardt (Beratung), Jonas Sispele, Sven Kahler, Natasha La Marca, Samuel Knaus (Kreation), Lorena Wissler (DTP), Bildbearbeitung: Sturm AG; verantwortlich bei Shining Film AG: Leonardo Sanfilippo (Executive Producer), Stefan Girtanner (Producer), Nathalie Maibach (Line Producer), Mirjam und Lukas Fröhlich (Director), Sven Probst (Director of Photography), Mirjam und Lukas Fröhlich (Editor), Unsere Farben, Jürgen Kupla (Colorist), Jonathan C. Meier (Musikkomposition), Dubdub, Gregor Rosenberger (Sounddesign); Sprachaufnahmen: The Cover Media AG. (pd/nil)