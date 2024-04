AIPS Awards: Christof Gertsch erhält internationalen Preis für den besten Sporttext

Die Konkurrenz war nicht bescheiden, gegen die sich Christof Gertsch vor der Jury bewähren musste. In der Endausmarchung um die Auszeichnung für den besten Sporttext des Jahres 2023 standen neben dem Schweizer Reporter Kollegen von L’Equipe und der Washington Post im Rennen. Doch am Schluss überzeugte das Preisgremium der Artikel von Gertsch am meisten. Seine Arbeit war die einzige aus der Schweiz, die es in einer der acht Kategorien unter die besten drei schaffte.

Der langjährige Reporter und Sportjournalist, der seit 2016 für Das Magazin von Tamedia arbeitet, hatte seinen Text «Der Wassermann» für den International Sport Media Award zur Beurteilung eingereicht. Darin porträtiert Gertsch das 18-jährige rumänische Schwimmwunder David Popovici.

In seiner Verdankung erwähnt Gertsch in einem Beitrag auf LinkedIn insbesondere Das Magazin und dessen Chefredaktor Bruno Ziauddin. Er schreibt: «Vieles im Journalismus ist schwierig, dieser Chef und dieser kleine Ort aber sind gut.»

Christof Gertsch war bereits 2018 zusammen mit Mikael Krogerus für den Preis nominiert. Ihr Text über den Boxer Buster Douglas erhielt damals den zweiten Preis.

Den Sport Media Award vergibt seit 2018 der in Lausanne ansässige internationale Sportjournalismusverband Association Internationale de la Presse Sportive AIPS.