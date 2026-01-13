Publiziert am 13.01.2026

Die Agentur Jim & Jim hat für die Technikabteilung von Swiss International Air Lines eine Employer-Branding-Kampagne entwickelt. Die Videoproduktion zielt darauf ab, hochqualifizierte Flugzeugmechanikerinnen und -mechaniker weltweit anzusprechen und die Fluggesellschaft als internationale Arbeitgeberin zu positionieren, heisst es in einer Medienmitteilung.

Die Kampagne richtet sich gezielt an Spezialistinnen und Spezialisten, die eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem internationalen Umfeld suchen. Swiss ist auf qualifizierte Fachkräfte angewiesen, die den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Flotte gewährleisten.

Kern der Kampagne ist ein dokumentarischer Ansatz, der den Arbeitsalltag im Flugzeugunterhalt zeigt. Drei Mitarbeitende berichten über ihre Tätigkeit bei Swiss und das Leben in der Schweiz. Grundlage bildeten Vorab-Interviews, aus denen Jim & Jim das Skript entwickelte.

Unter dem Claim «Here at Swiss, I found my place.» will die Kampagne Zugehörigkeit und Entwicklungsmöglichkeiten vermitteln. Die visuelle Umsetzung verzichtet auf Inszenierung – die Protagonisten führen selbst durch den Film und geben Einblicke in ihren Arbeitsalltag.















«Unsere Mitarbeitenden sind das Herzstück unserer Organisation», sagt Astrid Weibel, zuständig für Maintenance Management Administration bei Swiss. Die Kampagne solle zeigen, warum Swiss und die Standorte Zürich und Genf für internationale Technikfachkräfte attraktiv seien.

Entstanden sind eine Langversion sowie mehrere Kurzversionen für verschiedene Kanäle. Die Videos werden auf der Swiss-Website und in den sozialen Medien eingesetzt. (pd/nil)