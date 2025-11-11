Suan: So tönen kaputte Elektrogeräte

Publiziert am 11.11.2025

Die von der Agentur Suan in Zusammenarbeit mit Dreifive entwickelte Kampagne setzt auf Lautmalerei und echte Geräusche defekter Geräte. Mit Wortbildungen wie «Rrratter», «Knarrrz» und «Drrröhn» werden typische Töne nachgeahmt, die Elektrogeräte kurz vor ihrem Lebensende von sich geben. Die Kampagne läuft seit August über verschiedene Kanäle, darunter Social Media, Radio und Printbeilagen, teilt die Agentur mit. Sie ist auf drei Jahre angelegt.

Die akustische Inszenierung greift vertraute Alltagsgeräusche auf – etwa das Sirren eines Rasierers oder das Rattern eines Mixers – und verbindet sie mit der Botschaft, defekte Geräte fachgerecht zu entsorgen oder reparieren zu lassen. Nando Erne, Leiter Marketing und Kommunikation bei Sens eRecycling, erklärt den Ansatz: Diese Geräusche kennen alle und sie markieren den Zeitpunkt, an dem fachgerechtes Recycling notwendig wird.

Die Kampagne bewirbt zwei konkrete Lösungen: den Electro Recycling Bag für die Rücksendung von Kleingeräten per Post sowie die Circular Platform, die Nutzer bei Reparatur, Wiederverwendung oder Recycling unterstützt. Ergänzend wurden Videoclips mit Alltagsgeschichten für eine schweizweite Paid-Ad-Kampagne produziert. Am International E-Waste Day haben KI-generierte Tierfiguren besondere Aufmerksamkeit erzielt. (pd/spo)