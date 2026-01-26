Publiziert am 26.01.2026

In der Kampagne treten Ruag-Mitarbeitende vor die Kamera. Die Videos würden auf «authentische und humorvolle Weise den Teamgeist, Zusammenhalt und die Sinnhaftigkeit der Arbeit» zeigen, heisst es in einer Medienmitteilung der Agentur Creasquare. Die Ruag-Angestellten wurden beim Dreh von Schauspiel-Coaches unterstützt.











Parallel zur Kampagne hat Creasquare die Website www.karriere.ruag.ch überarbeitet. Die Agentur produzierte zudem ein Erklärvideo und drei Testimonialvideos, in denen Mitarbeitende Einblicke in ihre Arbeit geben.

Ruag hatte bereits 2024 eine Employer-Branding-Kampagne mit Creasquare umgesetzt. Die aktuelle Kampagne baut darauf auf und zeigt den Teamgeist und die Arbeit bei Ruag. Sie wird in zwei Phasen ausgespielt. (pd/nil)