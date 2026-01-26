In der Kampagne treten Ruag-Mitarbeitende vor die Kamera. Die Videos würden auf «authentische und humorvolle Weise den Teamgeist, Zusammenhalt und die Sinnhaftigkeit der Arbeit» zeigen, heisst es in einer Medienmitteilung der Agentur Creasquare. Die Ruag-Angestellten wurden beim Dreh von Schauspiel-Coaches unterstützt.
Parallel zur Kampagne hat Creasquare die Website www.karriere.ruag.ch überarbeitet. Die Agentur produzierte zudem ein Erklärvideo und drei Testimonialvideos, in denen Mitarbeitende Einblicke in ihre Arbeit geben.
Ruag hatte bereits 2024 eine Employer-Branding-Kampagne mit Creasquare umgesetzt. Die aktuelle Kampagne baut darauf auf und zeigt den Teamgeist und die Arbeit bei Ruag. Sie wird in zwei Phasen ausgespielt. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Ruag: Stéphanie Meier (Head of Employer Branding), Michelle Kraljevic (Multimedia Spezialist), Reto Freiburghaus (Employer Branding Manager), Nava Sánchez Ollin (Junior Multimedia Spezialist); verantwortlich bei Creasquare: Nicolas Jossi (Creative Director & Producer ), Kim Zaugg (Art Direction & DoP) Andri Wyss (Camera & Edit), Joel Lustenberger (Media & Digital Marketing); weitere Partner: Christian Jankovski und Sara Ackermann (Director), Samuel Lüscher - Cinelight (Gaffer), Bardo Eicher - Remote Sound (Sounddesign), Bluebox Tonstudios (Voice Recording), Keenan Thurnes (Production Assistant).