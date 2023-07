Brand Studio: So wird die Sommerzeit noch besser

Sommerzeit ist Bierzeit. Pünktlich zur Saison erscheinen die neuen Werbespots für «Uszit», für die das Brand Studio verantwortlich zeichnet. Als wichtiger Bestandteil der Jahreskampagne zahlen die Videos auf die Awareness von «Uszit» sowie auf die Brand-Positionierung als junge, moderne Biermarke ein. Laut Mitteilung «mit charakteristischen Schauspielerinnen und Schauspielern, einer modernen Bildsprache und einem Storytelling so erfrischend wie ein kühles Bier».

Ob Badi-Szene mit Twist, Pullunder mit Pointe oder Knutschen im Blitzlicht: Von der ersten Idee über die Entwicklung des Storyboards bis zum finalen Grading wurden die Clips in nicht einmal sieben Wochen produziert, wie es weiter heisst. Eine Rekordzeit, «die nur dank der perfekten Zusammenarbeit der drei Teams zustande kommen konnte».



Die neuen «Uszit»-Image-Clips sind auf die digitale Distribution ausgerichtet und ab sofort in einer breit angelegten Display-Ad-Kampagne sowie im Rahmen einer umfangreichen Social-Media-Kampagne zu sehen. Zudem kommen sie auf Festivals und Events zum Einsatz. Also überall dort, wo die Zielgruppe unterwegs ist.

«Die Erfolgsstory für das kaltgehopfte Bier (und damit den Schweizer Wald) geht somit auch im dritten Jahr weiter. Weil ‹Uszit› zwar nur ein Bier ist. Aber ein besseres», wie es in der Mitteilung heisst. Und weil fünf Rappen pro Dose für den Schweizer Wald seien.

Das Brand Studio ist seit Beginn für die gesamte Kommunikation und das Campaigning der Marke zuständig.

Verantwortlich bei Uszit: Astrid Roland, Jeannine Grossmann; verantwortlich bei Ringier Advertising Brand Studio: Fabian Zürcher (Director), Daniel Marx (Head of Video), Jana Leonhard (Head of Creative Concepts), Ivo Tuchschmid (Social Media), Elgee Wee (Art Direction), Hauke Broschat (Media); verantwortlich bei Farbfilm Studios / Easydoesit: Gaullo (Director), Sven Probst (Director of Photography), Laurent Arber (Producer), Maxim Rosenbauer (Producer), Yanik Zollinger (Junior Producer), Alexander Kutka (Editor), Nadia Gómez (Colorist), Haisch Hunter & Scout Models (Casting), Gökhan Saf (1st Assistant Director), Julia Hallasch (Line Producer), Nomen Tarar (1st Assistant Camera), Aurelio Ghirardelli (Gaffer), Nico Brechse (Best Boy), Taffy Oyewusi (Key Grip), Miro Mennel (Steady Cam), Gian Albin (Location Manager), Dieter Meyer (Sound Engineer), Amanda Brook (H&M, Styling), Svea Jürgenson (Production Design), Sam AeDi (Production Design Assistant). (pd/cbe)

