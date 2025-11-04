Publiziert am 04.11.2025

Die Zürcher Agentur Dylan, die im September gegründet wurde (persoenlich.com berichtete), hat die Awareness-Kampagne entwickelt. Im Zentrum stehen Songzeilen von Schweizer Musikerinnen und Musikern wie Gigi Malua, EAZ, Luuk, Kings Elliot und Marie Jay, die Themen wie Selbstzweifel, Druck, Einsamkeit oder Hoffnung behandeln. Die Texte werden mit persönlichen Videostatements der Künstlerinnen und Künstler ergänzt, heisst es in einer Mitteilung.

Die Kampagne trägt den Titel «Songs, die mich verstehen und stärken» und nutzt Musik als Zugang zum Thema psychische Gesundheit. Der verbindende Kampagnensatz «Musik hilft. Wir auch. Wir sind für dich da, rund um die Uhr, kostenlos und vertraulich» verweist auf das kostenlose und vertrauliche Beratungsangebot 147. Ziel ist es, Jugendliche dort abzuholen, wo sie Emotionen und Zusammengehörigkeit erleben, und einen emotionalen Zugang zu einem oft tabuisierten Thema zu schaffen.

Laut Tiffany Brunner von Pro Juventute begleitet Musik Jugendliche durch schwierige Phasen und kann helfen, mit Stress, Ängsten oder Einsamkeit umzugehen. Die Kampagne soll zeigen, wie Musik mentale Stärke fördern kann, und gleichzeitig auf das Beratungsangebot 147 hinweisen. (pd/spo)