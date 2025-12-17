SWA: Spende von 7500 Franken an den ADC

Publiziert am 17.12.2025

Der Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA) hat anlässlich seines 75-jährigen Bestehens 7500 Franken an den ADC Switzerland gespendet, teilt letzterer mit. Dieser feiert 2026 sein 50-jähriges Jubiläum.

SWA-Direktor Roland Ehrler begründete die Spende mit der Bedeutung der Nachwuchsförderung in der Kreation, gerade in Zeiten künstlicher Intelligenz. ADC-Vizepräsident Philipp Skrabal, der für das Ressort Nachwuchs verantwortlich ist, betonte, dass von der Nachwuchsarbeit des ADC die gesamte Kommunikationsbranche profitiere.

Der ADC Switzerland plant für sein Jubiläumsjahr diverse Anlässe und Kooperationen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Förderung junger Talente in der Ad School, beim Young Creatives Award und bei den Young Members. (pd/spo)