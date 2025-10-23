Publiziert am 23.10.2025

Die Kampagne «Intim, aber nicht tabu» wurde von einem reinen Frauenteam konzipiert und umgesetzt. «Unsere neuste Multichannel-Kampagne setzt frauenspezifische Gesundheitsthemen kreativ sowie alters-, zielgruppen- und gendergerecht um», wird Ralph Schröder, Leiter Content Creation und Management des Kantonsspitals Aarau (KSA), in einer Mitteilung zitiert.

Im Zentrum der Kampagne steht ein Magazin, in dem Frauen ihre persönlichen Erfahrungen mit Themen wie Endometriose, Inkontinenz oder Frühgeburten teilen. Fachpersonen ergänzen diese Geschichten mit medizinischem Wissen und Tipps.

Auf Social Media berichten Betroffene über die Zeit nach ihrer Diagnose und den Umgang mit Symptomen.



Die Kampagne wird durch Plakate, animierte Screens und die Website frauengesundheit.ksa.ch ergänzt. Das Keyvisual zeigt die Vielfalt von Frauengesundheit und verbindet medizinisches Wissen mit einer von Hand illustrierten Bildsprache.

«Wir möchten Ängste abbauen, Vertrauen stärken und Frauen ermutigen, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen», so Tarja Zingg, Geschäftsführerin von Lumina Health. «Unser Ziel ist es, sie zu bestärken, zur Vorsorge zu gehen, denn Frauengesundheit darf kein Tabu sein.» (pd/cbe)