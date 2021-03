Hillton

Der Film für On ist mehr als eine Infomercial

Nachdem früher die Gründer selber filmten, musste die Filmproduktion nun mehreren Kriterien gerecht werden.

Mehr als eine Infomercial: Was in der Vergangenheit die Gründer von On höchstpersönlich in ihre Hände nahmen, sollte nun ein Film mit dem visuellen Anspruch einer hochwertigen Werbung und der Informationsdichte eines Product-Reviews schaffen.