Die Werbekanzlei aus Zürich konnte sich im letzten Jahr bei einem Pitch durchsetzen und ist bereits an der Umsetzung der neuen Special-Edition-Flasche, die im Frühling in den Handel kommt. Die Idee dahinter basiert auf dem Grundgedanken #BetterDaysWithOrangina, welcher Orangina als Love Brand weiter etabliert – «und jeden Tag zu einem kleinen Highlight werden lässt», wie es in einer Mitteilung heisst.

Bei der Konzeption wurde laut eignen Angaben nicht nur «grossen Wert auf einzigartiges Design gesetzt», sondern im Fokus steht eine «klare und einfach transportierbare Botschaft», die beim POS, auf den Strassen und in den sozialen Medien einen grossen Impact schaffen soll. Vor allem das vielseitig einsetzbare Konzept sowie die daraus resultierenden Multiplikatoren, die Channel-übergreifend miteinander vernetzt sind, waren ausschlaggebend für den Gewinn des Etats. Der Start wird zudem von einer digital geprägten Kampagne an allen grösseren Bahnhöfen der Schweiz begleitet.

Für die Betreuung der Social-Media-Kanäle wurde neu Monami Content evaluiert. Die Umsetzungen werden laut Mitteilung «Hand in Hand geplant, kreiert und realisiert». (pd/cbe)