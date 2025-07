MRB: St. Moritz denkt den Sommer neu

Publiziert am 08.07.2025

St. Moritz reagiert mit der neuen Kampagne «St. Summer» auf veränderte Reisemuster durch den Klimawandel. Während der Süden Europas im Hochsommer zunehmend zu heiss wird, verlagert sich die Nachfrage in kühlere Regionen. «Go Up» lautet die Botschaft von St. Moritz Tourismus, wie CEO Marijana Jakic erklärt. Die Marke «St. Summer» wurde international registriert.

Die Kampagne setzt auf radikale Reduktion: Nur der Schriftzug «St. Summer» im Stil der seit 1937 geschützten Marke «St. Moritz» erscheint auf den Plakaten – ohne Claim, Absender oder weitere Erklärungen. «Wer St. Moritz kennt, erkennt St. Moritz. Wer St. Moritz nicht kennt, wird neugierig», beschreibt MRB-CEO Silvan Metzger das Konzept.

Die Plakate sind derzeit im Grossraum Zürich zu sehen. Bereits am ersten Tag nach Erscheinen wurden sie in eine der weltweit bedeutendsten Plakatsammlungen aufgenommen, wie es in einer Mitteilung heisst. Christian Brändle, Direktor des Museums für Gestaltung Zürich, bezeichnete die Kampagne als «selbstbewusst, einprägsam und witzig».

St. Moritz will mit der Strategie seine Position als schneesichere Winterdestination mit einer starken Sommerpräsenz ergänzen. Die Destination setzt dabei auf ihre Geschichte als ursprünglicher Sommerkurort – der alpine Wintertourismus wurde erst 1864 in St. Moritz geboren. (pd/cbe)