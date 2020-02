125 Jahre Vaudoise: Stan Wawrinka ohne jede Chance

Die heute lancierte Werbekampagne mit Stanislas Wawrinka im Zentrum erzählt eine Anekdote, die auf die genossenschaftlichen Wurzeln der Vaudoise und deren lange Geschichte anspielt, wie es in einer Mitteilung von Montag heisst. Die Kampagne stellt die Vorteile der Gemeinschaft in den Vordergrund und zeigt auf, dass gemeinsam richtige Kraftakte gelingen können. Wie beispielsweise ein Match gegen einen Profi-Tennisspieler zu gewinnen. Die Kampagne setzt sich aus einem neuen Werbespot und einer neuen Kommunikationskampagne mit verschiedenen, sich ergänzenden Varianten zusammen.

«Als Star für die neue Kampagne haben wir spontan an Stanislas Wawrinka gedacht. Er ist Waadtländer und steht für die gleichen Werte wie die Vaudoise – nah, vertrauenswürdig und menschlich. Dank seiner Beliebtheit, der Aufrichtigkeit und des Vertrauens, das er ausstrahlt, geniesst er eine grosse Glaubwürdigkeit. Wir freuen uns sehr, dass sich Stanislas Wawrinka für die Kampagne zur Verfügung stellt», lässt sich CEO Philippe Hebeisen in der Mitteilung zitieren.







Lokomotive im Vaudoise-Grün

Die Vaudoise ist ein nationaler Versicherer und mit über 100 Agenturen in der ganzen Schweiz vertreten. Um diese Positionierung zu unterstreichen, wird eine Lokomotive in den Farben der Vaudoise ein Jahr lang auf dem ganzen Schweizer Schienennetz fahren. Die Einweihung der Lokomotive findet am 5. März in Bern statt.

Die Zahl 125 als Krönung

Die Zahl 125 ziert im Jahr 2020 das Logo der Vaudoise, um die Bedeutung des Jubiläums zu betonen. «Die Zahl fügt sich ganz natürlich über dem Originallogo der Vaudoise», meint Dominik Stibal von der Agentur Inhalt und Form, die das Jubiläumslogo kreiert hat. Die Zahl 1 direkt über dem «i» lässt ein Ausrufezeichen erahnen, wodurch dem Geburtstag zusätzliche Aussagekraft verliehen wird. Auch im Slogan «Gemeinsam glücklich.» soll das Jubiläum zum Ausdruck kommen, deshalb wird er ergänzt mit «Seit 125 Jahren.» und lautet neu «Gemeinsam glücklich. Seit 125 Jahren».

Am 4. April 1895 gründeten rund 150 Unternehmer und Industrielle in Lausanne die Genossenschaft «Assurance Mutuelle Vaudoise» (Waadtländische Versicherung auf Gegenseitigkeit). 125 Jahre später sind die Vaudoise Versicherungen noch immer genossenschaftlich strukturiert und gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Im Jahr 2020 feiern sie ihr Jubiläum mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen, die laufend angekündigt werden. (pd/lol)