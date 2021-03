Die Corona-Müdigkeit in der Bevölkerung ist gross. Nach über einem Jahr Pandemie sehnen sich alle nach Normalität und hoffen auf spürbare Fortschritte.

In einer Plakataktion ermuntert Fisherman's Friend doppeldeutig zum Durchhalten und zum Gesundbleiben. Die mentale Stärke ist in der Marken-DNA von Fisherman's Friend bereits tief verankert. Die englischen Pastillen haben aber auch einen gesundheitlichen Aspekt in ihrer Geschichte, wie es in einer Mitteilung heisst. So war es ein englischer Apotheker an der rauen Nordwestküste Englands, der die Rezeptur erfunden hat, um den erkältungsgeplagten Fischern ein probates Mittelchen auf den Weg zu geben.

Die Zürcher Kreativagentur Unikat hat nun diese beiden Dimensionen plakativ auf den Punkt gebracht. Zum Einsatz kommen drei besonders beliebte Geschmacksvarianten.

Verantwortlich bei Dabso: Marcel Rebmann (CEO), Andrea Gloor (Brand Management); verantwortlich bei Unikat: Daniel Meier, Patrick Lienert (Kreation), Simone Jung (Beratung). (pd/cbe)