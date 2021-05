Scholz & Friends Zürich: Start des neuen Opel Mokka-e

Scholz & Friend Zürich stellt für den neuen Opel Mokka-e die Lust auf Neues in den Mittelpunkt. Unter dem Motto «Zeig nicht was du hast, zeig wer du bist» wird die Haltung klar zum Ausdruck gebracht, die den neuen Opel Mokka-e charakterisiert und Opel als Marke verkörpert. So heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.







Die Kampagne trifft dabei auch einen gesellschaftlichen Nerv: Umdenken, neu anfangen und Gewöhnliches hinter sich lassen – das ist nach den langen Monaten des gefühlten Stillstands auch bei der Wahl der Automarke ganz erfrischend. Opel macht mit dem neuen Mokka mutiges Design und innovative Technologie für alle zugänglich – ohne elitäres Gehabe und Premiumpreise.







Mit TV-Spots und Out-of-Home schafft die Kampagne den schnellen Aufbau von allgemeiner Awareness für den neuen Opel Mokka-e. Digital steht die Lead-Generierung im Fokus. Dazu hat Scholz & Friends Zürich eine auf unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtete, stark individualisierte Kampagne entwickelt. Diese werden mit programmatischen Werbemitteln und zahlreichen, auf sie abgestimmten dynamischen Landingpages über die gesamte Customer Journey hinweg konsistent angesprochen.















Die mehrstufige Kampagne wurde mit einer Online-Teaser-Phase eingeläutet. Kooperationen mit Influencern, aufmerksamkeitsstarke Branding Days und die Händlerkommunikation runden das Massnahmenspektrum ab.







Verantwortlich bei Opel Schweiz: Andreas Bückmann (CEO), Marius Schwering (Director Marketing), Lukas Hasselberg (Teamleiter Communications), Delia Bär (Marketing Communications Manager); verantwortlich bei Scholz & Friends: Luca Stancheris, Maira Weidmann, Aster Loerli, Roger Krage, Joana Faria, Fabian Esslinger, Martin Stulz, David Fischer, Christian Vosshagen (Kreation), Alex Herrmann (SHB+), Maike Hoff, Paulo Zenz, Marc Gooch, Mathias Rösch, Tobias Händler (Beratung & Strategie); Filmproduktion: The Shack; Media: MMB Media Agentur; Capture Media; Digital Setup: Emil Frey Digital AG. (pd/lol)