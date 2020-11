Seit letzter Woche sind die Sujets der neuen Kampagne in Printmedien wie auch online zu sehen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Sie gehen auf die Geschichte der Unternehmenskunden und die Partnerschaft mit Swiss Life ein – eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die seit Generationen Bestand hat. So beispielsweise Sigvaris Group: Als 1864 mit der Gründung von «Ganzoni und Barthelts» in Winterthur der Grundstein für die heutige Sigvaris Group gelegt wurde, gab es den Begriff «Start-up» noch nicht. Was es hingegen gab, war der Wille, sich immer wieder neu zu erfinden – genau wie ein Start-up. Zuerst stellte das Unternehmen einfache Gummibänder her. Heute ist es einer von führenden Anbieter von medizinischen Kompressionstextilien. Seit 102 Jahren mit dabei: Swiss Life.





Neben der Sigvaris Group wird auch der Unternehmenskunde Müller AG Verpackungen porträtiert, der Behälter für den Transport von gefährlichen und anspruchsvollen Gütern herstellt – und seit 84 Jahren Kunde von Swiss Life ist. Auf den Anzeigen sind jeweils historische Aufnahmen der Unternehmen zu sehen, kombiniert mit Bildern von Mitarbeitenden aus der Gegenwart.

Direkte Verbindung zum Unternehmenszweck

Die Anzeigen sollen zum Ausdruck bringen, wie langfristig Swiss Life denkt und ihre Kundinnen und Kunden über Jahrzehnte begleitet. Die Firmenporträts stellen auch eine direkte Verbindung zum Unternehmenszweck von Swiss Life her. «Wir zeigen, wie wir unsere Kunden durch Höhen und Tiefen in Vorsorgefragen zur Seite stehen, so dass sie sich darauf konzentrieren können, selbstbestimmt Entscheide zu treffen und ihre unternehmerischen Ziele zu verfolgen», so Christian Pfister, Head of Group Communications and Strategic Marketing von Swiss Life.





Anzeigenkampagne und Kurzfilm

Die Anzeigenkampagne, entwickelt und realisiert von Ralph Halder (Halder Record), läuft bis Anfang Dezember und erscheint in Printmedien wie der NZZ am Sonntag oder dem Tages-Anzeiger sowie in verschiedenen Online-Portalen. Auf Swisslife.ch gibt es zudem weitere spannende Geschichten zu den langjährigen Kunden: Die heutige Generation blickt auf die Unternehmensgeschichte zurück, wie sie selbst Teil des Unternehmens wurden und wie ihre Vorgänger vor vielen Jahrzehnten die Grundlage für eine langjährige Partnerschaft mit Swiss Life legten.







Ganz im Stil der Verschmelzung von gestern und heute steht auch der intern von Swiss Life produzierte Kurzfilm zur Geschichte der Sigvaris Group und der über hundertjährigen Kundenbeziehung. (pd/lol)