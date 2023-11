Die Erlebnisse und Eindrücke von Stefanie Heinzmann von ihrer ersten Feldreise nach Burundi bilden den Content der diesjährigen Weihnachtskampagne von Unicef Schweiz und Liechtenstein. Unter dem Motto: «Nie aufgeben» wird der Hunger in Ostafrika thematisiert. Aktuell sind allein in dieser Region Millionen Kinder mangelernährt. Diese Kinder sind dringend auf Hilfe angewiesen, schreibt Unicef in einer Mitteilung.

Die Kampagne vermittelt nicht Bilder von leidenden Kindern; vielmehr wird die Botschaft transportiert, sich entschlossen und resilient für Kinder in Not zu engagieren. Die Sängerin setzt dabei im TV auch ihren Hit «All we need is love» ein.

«Mit Stefanie Heinzmann hat Unicef eine Persönlichkeit gewonnen, die mit ihrer positiven Ausstrahlung und ihrem grossen Herz benachteiligten Kindern mit viel Menschlichkeit und Sympathie begegnet und ihnen hilft», sagt Marc Uricher, Bereichsleiter Marketing und Kommunikation von Unicef Schweiz und Liechtenstein.

Seit Montag ist Stefanie Heinzmann im Namen von Unicef im TV, auf E-Boards und Online zu sehen. Zusätzlich sind PR-Aktionen geplant. Unterstützend wird auf Plakaten unter dem Motto «Nie aufgeben. Überleben sichern» ein Key Visual eingesetzt, in dem der positive Kampagnenansatz aus einem alltäglichen Blickwinkel heraus aufgezeigt wird. Die Kampagne endet am 31. Dezember.

Inhouseagentur Unicef Schweiz und Liechtenstein; Kamera: Emanuel Büchler; Schnitt: Francesca Cattaneo; Bildbearbeitung/DTP: Marjeta Morinc. (pd/cbe)