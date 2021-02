Digitec

Sticker an Sehenswürdigkeiten projiziert

Die Digitec-Sticker-Kampagne geht in die nächste Runde. Nach den GIFs, den Stickerbögen, den Sticker-Plakaten kommt nun die Projektion an Gebäude und Oberflächen in Basel und Zürich.

Die Projektionen sollen als Inspirationen dienen, damit die Community weiterhin ihren Alltag mit den Giphys und Stickern kommentiert. (Bild: zVg.)