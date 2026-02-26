Publiziert am 26.02.2026

Im Mittelpunkt des Kampagnenfilms steht ein Faultier, das im Fitnesscenter den Speedbag bearbeitet – souverän, cool, ohne sich um die Blicke der anderen zu scheren. Am Ende der Szene löst sich das Kostüm auf: Darunter steckt ein «Twentysomething», der einfach er selbst ist. Die Botschaft: Man muss sich nicht anpassen, um dazuzugehören.

«Belong without blending in» – dieses Prinzip richtet sich explizit an die Generation Z. Mit ungewöhnlichen Geschmacksrichtungen wie Lakritze, Zimt und Wild Cherry positioniert sich Stimorol bewusst abseits des Mainstreams, heisst es in einer Mitteilung.

Regie führte Jake Scott von RSA Films, Emmy-Preisträger und Grammy-Nominierter. Die Kampagne läuft auf TV, Digital und Out-of-Home in Dänemark, den Niederlanden und der Schweiz.

«Chew Bold» ist die erste grosse Markenkampagne, seit Perfetti Van Melle die Marke Stimorol Ende 2023 im Rahmen der Übernahme des Kaugummigeschäfts von Mondelēz International erworben hat. (pd/cbe)